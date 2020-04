Liverpool, Alexander-Arnold: il terzino inglese è il re dei corner, il dato (Di lunedì 13 aprile 2020) Alexander-Arnold è un incredibile generatore di assist per il Liverpool di Klopp. L’inglese è strepitoso su calcio d’angolo Alexander-Arnold è la principale macchina da assist del Liverpool di Klopp. Fin qui sono 12 i passaggi vincenti per quanto riguarda la Premier League 2019-2020. Oltre ai molti cross, va sottolineata la grande qualità del terzino inglese nel battere i corner. Alexander-Arnold, infatti, ha totalizzato ben 5 assist da calcio d’angolo, con la bellezza di 24 passaggi chiave. Nessuno in Premier League ne ha totalizzati di più. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Liverpool : gli incredibili dati di Robertson e Alexander-Arnold

Liverpool : Alexander-Arnold e Robertson guidano la rimonta contro il West Ham

Coronavirus: positivo Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool

Lo storico attaccante scozzese dei Reds, oggi 69enne, era stato ricoverato per un'infezione e curato con antibiotici. Sottoposto a tampone è ...

