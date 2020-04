L’Italia supera la soglia dei 20mila morti (Di lunedì 13 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito il quadro quotidiano dell’epidemia in Italia in conferenza stampa. I positivi sono 1363 più di ieri. Si conferma il calo di pressione sulle terapie intensive, dato costante da più di una settimana. Oggi si liberano altri 83 posti. I ricoveri in altri reparti, invece, aumentano: sono +176. Per quanto riguarda i decessi, l’Italia ha ormai superato quota 20mila morti. Oggi altri 566 cittadini sono stati falcidiati dal virus (280 solo in Lombardia). La cifra totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sono 20.465. L'articolo L’Italia supera la soglia dei 20mila morti ilNapolista. Leggi su ilnapolista L’Italia supera i centomila contagi. Continua il calo dei ricoveri. Quasi 20mila le vittime. Villani (Cts) : “Il vaccino arriverà in tempi record”

Coronavirus - l’Italia supera il milione di tamponi : la situazione nel mondo e i modelli Australia - Corea del Sud - UAE e Russia

Coronavirus nel Mondo : la Cina teme nuova ondata di contagi “importati” - il bilancio delle vittime in USA supera quello dell’Italia (Di lunedì 13 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito il quadro quotidiano dell’epidemia in Italia in conferenza stampa. I positivi sono 1363 più di ieri. Si conferma il calo di pressione sulle terapie intensive, dato costante da più di una settimana. Oggi si liberano altri 83 posti. I ricoveri in altri reparti, invece, aumentano: sono +176. Per quanto riguarda i decessi, l’Italia ha ormaito quota. Oggi altri 566 cittadini sono stati falcidiati dal virus (280 solo in Lombardia). La cifra totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sono 20.465. L'articolo L’ItalialadeiilNapolista.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, lo Stato di New York supera l'Italia per numero di casi #coronavirus - genx52 : @TaigeteM45 @pbecchi indubbiamente zaia, al di là dei voltafaccia e delle cazzate che dice come vedi sotto, sa ammi… - MariaTe90504557 : RT @metaanto: A tutti quelli che : USA supera Italia per decessi USA 20.000 Italia 19.700 circa Vorrei ricordare che in USA ci vivono 330… - napolista : L’Italia supera la soglia dei 20mila morti Il punto della Protezione civile sull’epidemia nel Paese. I positivi son… - Teresat14547770 : RT @metaanto: A tutti quelli che : USA supera Italia per decessi USA 20.000 Italia 19.700 circa Vorrei ricordare che in USA ci vivono 330… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia supera Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera