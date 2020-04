L’Italia è grande: Pietro Mennea e la leggendaria cavalcata d’oro della Freccia del Sud a Mosca 1980 (Di lunedì 13 aprile 2020) Gli assenti hanno sempre torto. E’ uno dei dogmi della storia dello sport ma per due volte, nella storia olimpica, scattò la deroga a questa verità quasi sempre assoluta. Mosca 1980 e a Los Angeles 1984 gli assenti, per via del boicottaggio degli Usa prima e di parte del blocco occidentale e del blocco sovietico poi, furono semplicemente vittime di giochi politici e di quella che prenderà il nome di Guerra Fredda. Pietro Mennea nasce a Barletta in Puglia con il sogno di poter vincere un’Olimpiade nei 200 metri. E’ terzo di cinque fratelli: papà Salvatore ha sempre fatto il sarto e mamma Vincenza la casalinga, perché crescere cinque figli non è mica facile. Casa sua è la strada. Le partite a calcio all’oratorio che non finiscono mai ma soprattutto le corse attorno al quartiere. Sfida chiunque a ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Erika Lechner - il primo oro azzurro femminile alle Olimpiadi Invernali. Una gara in cui successe di tutto

