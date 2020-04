L’Italia è grande: Erika Lechner, il primo oro azzurro femminile alle Olimpiadi Invernali. Una gara in cui successe di tutto (Di lunedì 13 aprile 2020) Il nome di Erika Lechner è incastonato all’interno della storia degli sport della neve e del ghiaccio. Infatti la slittinista altoatesina è stata la prima donna italiana capace di vincere una medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali. L’evento si verificò a Grenoble 1968 ed ebbe risvolti da film di spionaggio. Andiamo dunque a rivivere le dinamiche che, in maniera rocambolesca e inaspettata, portarono l’allora ventenne della Val Pusteria sul trono di Olimpia. Villard-de-Lans, febbraio 1968. In questo villaggio delle alpi francesi è stato costruito il budello da utilizzare per le gare di slittino dei Giochi invernali di Grenoble. Fra le donne la grande favorita per la vittoria è la tedesca dell’est Ortrun Enderlein, campionessa olimpica in carica e vincitrice degli ultimi due ori mondiali. La ventiquattrenne di scuola ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Cova - Cova - Cova!

