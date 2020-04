L’Immortale Ciro e Genny si incontrano (VIDEO) stasera lo spin-off di Gomorra su Sky Cinema (Di lunedì 13 aprile 2020) L'Immortale finale con Ciro e Genny Savastano, stasera su Sky Cinema lo spin-off di Gomorra L’incontro tra Ciro e Genny Savastano nel finale de l’Immortale apre le porte alla quinta stagione. stasera su Sky Cinema 1 il primo spin off italiano che segna il passaggio dalla televisione al cinema. Un’opera geniale con incassi record, diretta e interpretata da Marco D’Amore al suo esordio assoluto da regista. Le origini di Ciro, il personaggio più amato della serie tv ucciso nel finale di Gomorra 3 dal “fratello” Gennaro. Gettato nel mare di Napoli è riuscito a sopravvivere miracolosamente grazie a una questione di millimetri. Poi il finale inaspettato con la testa mozzata di Don Aniello e con Ciro che incontra Genny, pronti prossimamente a dar vita a Gomorra 5. Visualizza questo post su Instagram Oggi su #SkyCinema “L’Immortale ... Leggi su spettacoloitaliano Coronavirus - il messaggio di ‘Ciro l’immortale’ ai casertani (Video)

L’Immortale | Il film su Ciro di Marzio arriva in home video

Ultime Notizie dalla rete : L’Immortale Ciro L'IMMORTALE - Ciro viaggia e porta con se tutta Gomorra CinemaItaliano.Info