Lettera di Di Maio al FT: "Europa progetto di pace, Paesi Ue evitino egoismi" (Di lunedì 13 aprile 2020) Prosegue la campagna del Governo italiano sui media europei e internazionali affinché l'Unione europea batta un colpo in favore della solidarietà e adotti tutti gli strumenti necessari alla risposta alla crisi legata alla pandemia di coronavirus. L'Italia preme per gli eurobond e punta a ottenere impegni concreti al prossimo eurosummit previsto per il 23 aprile. Stavolta è Luigi Di Maio a scrivere una Lettera al Financial Times."L'orgoglio e il patriottismo che ogni Governo ha per la propria terra sono sentimenti nobili e legittimi. Ma non possiamo rischiare di rimanervi intrappolati.Non possiamo diventare individualisti, soprattutto adesso che i nostri destini sono così interconnessi". scrive il ministro degli Esteri. "Ora è tempo di stare insieme e di lottare insieme. Di riflettere sul futuro dell'Unione ...

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Maio Lettera di Di Maio al FT: "Europa progetto di pace, Paesi Ue evitino egoismi" L'HuffPost Di Maio, Ue non ha mostrato solidarietà

Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera al Financial Times. "Non ha saputo giocare da squadra - ha sottolineato - anzi non ha voluto. Sono emersi egoismi e personalismi, ...

Gli “angeli del telefono” che mantengono il contatto tra ricoverati Covd-19 e le famiglie

È significativo in un momento non ordinario come questo». Ancora: «A chi chiede di mandare una lettera o un biglietto chiediamo di spedirlo via mail e poi la giriamo in reparto. Siamo un canale di ...

