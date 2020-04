Leroy Sané | dal City al Bayern? – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) IlMonaco è a un passo dall’acquisto di Sané, che lascerà il Manchesteral termine della stagione –Sané sembra ormai destinato a lasciare il Manchesterdi Pep Guardiola per fare ritorno in Bundesliga, dove vestirebbe la maglia delMonaco a partire dalla prossima stagione. La conferma è arrivata a più riprese dallo stesso tecnico deizens: «Sono stato io a volerlo qui quando non giocava con regolarità. Ognuno ha la propria famiglia e i propri sogni. C’è poco che io possa fare». Leggi su Calcionews24.com