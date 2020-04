Le star a cui avevano detto | «Lascia perdere | non sarai mai nessuno»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 aprile 2020) «Lascia perdere, non sarai mai nessuno». Sono partite da stroncature di questo tenore le carriere di alcuni aspiranti artisti che hanno poi raggiunto fama planetaria. Per esempio Harrison Ford, agli inizi, era stato assunto come attore «rimpiazzo» per 150 dollari a settimana. Il giorno dopo aver girato la sua prima brevissima scena, un produttore lo convocò e gli disse: «Ragazzo, ho visto le riprese di ieri: non hai speranze nel mondo del cinema, lascia perdere». Dopo qualche anno Harrison si riscattò ottenendo la parte di Ian Solo nella saga di Star Wars e poi il ruolo di Indiana Jones. Non furono meno miopi, con la regina dei talk show americani Oprah Winfrey, i dirigenti della Wjz-tv. Quando aveva 22 anni, le diedero infatti il benservito con queste parole: «Non sei tagliata per la tv». Anche Jim Carrey sa bene cosa significhi superare tutti gli ostacoli con determinazione: alle sue prime esibizioni ricevette solo valanghe di fischi e il suo tentativo di ingresso al Saturday Night Live fu un fiasco totale. Ma tenne duro, ottenne la parte di Ace Ventura e sbaragliò tutta la concorrenza dimostrandosi uno dei migliori attori comici, e non solo, in circolazione.