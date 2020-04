Le parole che ci mancano. Viaggio nelle banalità che non diciamo più (Di lunedì 13 aprile 2020) Quando l'hashtag è quello giusto non c'è modo di tenere a bada la fantasia degli italiani; specie su Twitter, che a dispetto dei numeri che lo danno da anni in calo tra tutti i maggiori social, resta comunque un luogo altro con un linguaggio altro. Ma soprattutto, resta il luogo della freddura, che ne coccola le caratteristiche. Una freddura ti lascia di ghiaccio (ovvio), una freddura è breve, una freddura non esplode come una bomba ,ma taglia come una lama. Non è un caso se i maghi della satira di Spinoza, proprio su Twitter abbiano trovato il loro ambiente social più confortevole per le loro battutacce geniali. E non è nemmeno un caso che l'hashtag #frasidiprima abbia in poche ore fatto breccia nella fantasia degli utenti arrivando al terzo posto dei trend topic della piattaforma, dando luce al talento di “battutari” innato negli ... Leggi su agi Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare

Coronavirus - le prime parole di Boris Johnson in ospedale : “grazie ai medici che mi hanno salvato la vita”

Cosa sono e perché fanno discutere gli eurobond - spiegato in parole semplici (Di lunedì 13 aprile 2020) Quando l'hashtag è quello giusto non c'è modo di tenere a bada la fantasia degli italiani; specie su Twitter, che a dispetto dei numeri che lo danno da anni in calo tra tutti i maggiori social, resta comunque un luogo altro con un linguaggio altro. Ma soprattutto, resta il luogo della freddura, che ne coccola le caratteristiche. Una freddura ti lascia di ghiaccio (ovvio), una freddura è breve, una freddura non esplode come una bomba ,ma taglia come una lama. Non è un caso se i maghi della satira di Spinoza, proprio su Twitter abbiano trovato il loro ambiente social più confortevole per le loro battutacce geniali. E non è nemmeno un caso che l'hashtag #frasidiprima abbia in poche ore fatto breccia nella fantasia degli utenti arrivando al terzo posto dei trend topic della piattaforma, dando luce al talento di “battutari” innato negli ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sen… - HuffPostItalia : Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare - Pontifex_it : Non abbiate paura, non temete: ecco l’annuncio di speranza. È per noi, oggi. Sono le parole che Dio ci ripete nella… - Saraamor71 : RT @1603ina: E’ una ferita pesante quella che lei ha inferto al Giornalismo. Pesantissima e un colpo davvero basso a chi in lei riponeva s… - AleFiore2249 : RT @borghi_claudio: Io veramente non ho parole. Ci abbiamo messo 58 miliardi ma possiamo riprendere A PRESTITO CON CREDITORE PRIVILEGIATO… -

Ultime Notizie dalla rete : parole che Le parole che ci mancano. Viaggio nelle banalità che non diciamo più AGI - Agenzia Italia REGINA COELI, VIDEO LUNEDÌ DELL’ANGELO/ Papa Francesco: “violenza su donne in casa”

fedele a Gesù e pronta a sfidare gli apostoli che inizialmente non credono alla reale Resurrezione del Cristo. «”Non abbiate paura”, Con queste parole, il Risorto affida alle donne un mandato ...

Home Ascolti Ascolti tv ieri sera, Jesus vs Il Papa Buono vs Che tempo...

Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 2.035.000 spettatori. Share del 9.2%. Sui social si è scatenata una grossa polemica per le parole di Tiziano Ferro. Emoji – Accendi le ...

fedele a Gesù e pronta a sfidare gli apostoli che inizialmente non credono alla reale Resurrezione del Cristo. «”Non abbiate paura”, Con queste parole, il Risorto affida alle donne un mandato ...Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 2.035.000 spettatori. Share del 9.2%. Sui social si è scatenata una grossa polemica per le parole di Tiziano Ferro. Emoji – Accendi le ...