Le notizie di lunedì sul coronavirus in Italia

Corriere : I dati in Lombardia, 280 morti nelle ultime 24 ore. Resta l’allerta a Milano: 296 nuovi casi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, sono 94.067 i malati, 880 più di ieri. Calo sensibile dei nuovi positivi, meno della metà rispetto a… - Agenzia_Ansa : #Iorestoacasa Oggi è il Carbonara Day #carbonaraday #ANSA - ruiciccio : RT @Corriere: I dati in Lombardia, 280 morti nelle ultime 24 ore. Resta l’allerta a Milano: 296 nuovi casi - Francesco_Riz : RT @Corriere: I dati in Lombardia, 280 morti nelle ultime 24 ore. Resta l’allerta a Milano: 296 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : notizie lunedì Coronavirus, la Spagna riapre cantieri e fabbriche con la fase 2 Corriere della Sera