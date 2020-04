L’annuncio dell’Istituto superiore di sanità | “Su vaccini contro Coronavirus c’è

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istitutodi sanità, non nega un po' di ottimismo sui tempi per la realizzazione deiil: "C'è un'accelerazione dei tempi", afferma in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sperimentazione di Pomezia, con un vaccino considerato un "candidato promettente".