L’annuncio della moglie dell’ex calciatore di Serie A | “sono incinta” FOTO

(Di lunedì 13 aprile 2020) E’ stato uno dei calciatori più forti del calcio negli ultimi anni, adesso sta pensando alla famiglia. Stiamo parlando di Ricardo Kaka, l’ex Milan sta per diventare di nuovo papà. Il brasiliano ha divorziato qualche mese fa, poi ha sposato la sua nuova fiamma, Carolina Dias. Adesso, a distanza di pochi mesi, hanno deciso di comunicare un lieto evento: è in arrivo un figlio. “Grazie Gesù per il sacrificio dell’amore, per essere vivo in noi e per essere un rinnovamento quotidiano di speranza e buon umore, grazie per sostenerci con la tua mano potente, grazie per il miracolovita e per la forza soprannaturale di essere in grado di generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po’ di questa immensa gioia qui intorno! buona Pasqua e che lo spirito santo regni nelle nostre vite!”. Sfoglia la ...