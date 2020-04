L’affondo di Italia Viva a Conte: “Altro che interesse nazionale. Pensa solo a non irritare il M5S” (Di lunedì 13 aprile 2020) Non ci sono solo il pressing sul Mes o le divergenze sui tempi della “fase 2”. Quello scagliato da Italia Viva a Giuseppe Conte è un vero e proprio attacco politico, che prende forma plastica nelle parole dell’economista di partito Luigi Marattin. Il deputato renziano, infatti, non solo accusa Conte di aver sbagliato a “dipingere il Mes come un mostro cattivo”, anche considerando che Iv e almeno parte del Pd non la Pensano così, ma dice che le scelte del premier sono mosse da un solo motivo: “Non irritare il M5S”. Per Italia Viva “il Mes non è un mostro cattivo” Marattin lancia i fendenti di Italia Viva con un’intervista ad Avvenire, dalla quale pare proprio che l’unica cosa su cui la maggioranza si trovi davvero unita sia l’ostilità nei confronti del diritto dovere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 aprile 2020) Non ci sonoil pressing sul Mes o le divergenze sui tempi della “fase 2”. Quello scagliato daa Giuseppeè un vero e proprio attacco politico, che prende forma plastica nelle parole dell’economista di partito Luigi Marattin. Il deputato renziano, infatti, nonaccusadi aver sbagliato a “dipingere il Mes come un mostro cattivo”, anche considerando che Iv e almeno parte del Pd non lano così, ma dice che le scelte del premier sono mosse da unmotivo: “Non irritare il M5S”. Per“il Mes non è un mostro cattivo” Marattin lancia i fendenti dicon un’intervista ad Avvenire, dalla quale pare proprio che l’unica cosa su cui la maggioranza si trovi davvero unita sia l’ostilità nei confronti del diritto dovere ...

