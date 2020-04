La street art ispirata al coronavirus

Leggi su wired

(Di lunedì 13 aprile 2020) Frasi motivazionali che invitano le persone a rimanere a casa, parodie di celebri quadri, politici coperti da mascherine e baci proibiti: laart nell’epoca del virus si trasforma, e mentre le strade restano vuote, i pochi artisti che si sono avventurati nottetempo per decorare muri e recinzioni in giro per il mondo hanno preso ispirazione, come sempre accade, dal contesto circostante. A sopravvivere, una volta che potremo nuovamente uscire dalle nostre abitazioni, sarà un originale punto di vista che racconta i tempi eccezionali che viviamo, tra paure, angosce e desiderio di vicinanza. I baci sono tra i soggetti più rappresentati, in questo giro del mondo virtuale che vi proponiamo nella nostra gallery di oggi: un simbolo di contatto umano e calore nei giorni del distanziamento sociale. LaartalWired.