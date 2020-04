La regina Elisabetta II, l’ultima reale che ha studiato a casa (prima del coronavirus) (Di lunedì 13 aprile 2020) Da alcune settimane il principe William e Kate Middleton, nella loro dimora di campagna a Sandringham, nel Norfolk, sono alle prese con la stessa sfida affrontata da milioni di genitori al tempo del coronavirus: l’istruzione a casa dei figli (con il supporto digitale degli insegnanti). Secondo il Sun, la più coinvolta nel ruolo è la duchessa di Cambridge, «che tutti i giorni studia e fa i compiti coi bambini». Ma anche il marito «si è rimboccato le maniche per dare una mano». Per i tre principini, come per milioni di altri bambini, trovarsi lontano dalle aule e dal vociare allegro dei compagni di classe è una grande stranezza. Leggi su vanityfair La Regina Elisabetta parla agli inglesi nel giorno di Pasqua : “Il coronavirus non vincerà”

