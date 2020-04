La raccolta fondi Milano per Milano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 aprile 2020) Famiglie numerose, anziani e stranieri. Ma anche moltissimi italiani. Sono 20mila (ma probabilmente anche di più) le persone che astanno soffrendo la povertà, aggravata a maggior ragione dal coronavirus, e che in queste settimane faticano ad avere da mangiare. Un momento in cui le disuguaglianze, quelle che accomunano tutti i grandi centri urbani, emergono con più decisione in tempo di emergenza. Il Comune diè al corrente delle difficoltà dei suoi cittadini, e non si è fermato. Lo dice da settimane Beppe Sala, con i funzionari che lavorano a distanza e palazzo Marino sempre in attività. Adesso, su iniziativa del Comune con la sua Protezione civile, le politiche sociali e l’ufficio di Food Policy, grazie alla collaborazione con la Caritas, il banco alimentare e la rete del programma QuBì di Fondazione Cariplo, ...