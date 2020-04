La Passione di Cristo | ciò che sappiamo sul sequel del film di Mel Gibson

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni è stato nuovamente trasmesso per Pasqua ilLadi, diretto da Melcon Jim Caviezel, di cui è attualmente in lavorazione un seguito. Cosaa riguardo? Ci sono voluti dieci anni per rivedere Meldietro la macchina da presa. Dopo il controverso e violentissimo Apocalypto, è … L'articolo Ladiciò chesuldeldi Melproviene da www.meteoweek.com.