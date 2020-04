La Pasqua di passione dei migranti in mezzo al mare: «Uno dei quattro barconi si è già ribaltato» (Di lunedì 13 aprile 2020) L’ultimo grido di dolore è arrivato ieri sera, nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa. Nei giorni della Pasqua, ci sono quattro barconi di migranti nel Mediterraneo che hanno chiesto invano aiuto a un’Europa che, in emergenza coronavirus, non sembra preoccuparsi di loro. Il sacerdote cappellano della Ong Mediterranea, don Mattia Ferrari, ha fatto un ultimo, disperato appello dalle telecamere di Che Tempo Che Fa, proprio nel giorno di Pasqua: «Nei giorni scorsi – ha detto – ci sono state quattro imbarcazioni che hanno chiesto aiuto, secondo Alarm Phone. E, in base alle notizie comunicate, una di queste quattro barche si sarebbe già rovesciata in mare». LEGGI ANCHE > La Pasqua di Papa Francesco senza il Resurrexit, cosa significa migranti in mare durante l’emergenza coronavirus Ancora in mezzo al mare senza soccorsi ... Leggi su giornalettismo La Premier Scozzese : "State dimostrando compassione e amore cristiano stando a casa - buona Pasqua"

