La Pasqua a San Leucio del Sannio raccontata dal sindaco Iannace (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Pasqua 2020 nella Comunità di San Leucio del Sannio è stata certamente una giornata memorabile sotto molti punti di vista. È il sindaco Nascenzio Iannace a raccontare questo giorno particolare: “Quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, siamo stati “costretti” a rimodulare tutte le attività sociali e liturgiche. Oltre alla solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Michele Villani, come sempre trasmessa in diretta digitale, abbiamo programmato anche la processione “silenziosa” del Risorto e della Sua Madre Santissima, senza né popolo né musica, ma accompagnata solo dalla preghiera del Santo Rosario e trasmessa anch’essa in diretta streaming per una durata totale di circa due ore. L’evento è stato seguito online da centinaia, anzi migliaia di ... Leggi su anteprima24 A Pasqua quasi 14mila sanzionati. Controllate 213mila persone e oltre 60mila attività commerciali. 19 i denunciati per aver violato la quarantena

A Pasqua i sanzionati aumentano del 10% - 14 mila disobbedienti

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. A Pasqua quasi 14mila sanzioni secondo il Viminale (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa2020 nella Comunità di Sandelè stata certamente una giornata memorabile sotto molti punti di vista. È ilNascenzioa raccontare questo giorno particolare: “Quest’anno, in occasione della Santa, siamo stati “costretti” a rimodulare tutte le attività sociali e liturgiche. Oltre alla solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Michele Villani, come sempre trasmessa in diretta digitale, abbiamo programmato anche la processione “silenziosa” del Risorto e della Sua Madre Santissima, senza né popolo né musica, ma accompagnata solo dalla preghiera del Santo Rosario e trasmessa anch’essa in diretta streaming per una durata totale di circa due ore. L’evento è stato seguito online da centinaia, anzi migliaia di ...

teatrolafenice : In questa giornata di Pasqua vi proponiamo un estratto dai 'Vespri della Beata Vergine' di Claudio Monteverdi. Sir… - piersileri : Il giorno di Pasqua il SSN è al lavoro, come ogni giorno, emergenza o meno. Al San Filippo Neri per portare gli aug… - comunevenezia : ?? #Pasqua #Venezia ?? Ecco come si mostrava piazza San Marco poco fa ? Uno scenario decisamente inusuale in un gio… - PulcinoRossoner : RT @LaPrimaManina: L’annunciata ‘marcia’ dei neofascisti di #ForzaNuova a piazza San Pietro a #Pasqua ha visto partecipare solo 6 persone f… - ColucciLc : RT @LaPrimaManina: L’annunciata ‘marcia’ dei neofascisti di #ForzaNuova a piazza San Pietro a #Pasqua ha visto partecipare solo 6 persone f… -