"La Lombardia? La meno preparata", Saviano non si smentisce: le imbarazzanti accuse alla regione di Fontana (Di lunedì 13 aprile 2020) Ci mancava pure Roberto Saviano contro la Lombardia. L'autore di Gomorra non poteva proprio fare a meno di rimanere fuori dalla polemica che da giorni vede Attilio Fontana scontrarsi con Giuseppe Conte: la mancata chiusura di Alzano e Nembro. E così Saviano scrive al quotidiano francese Le Monde: "La Lombardia, la regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi. Nel sistema italiano, l'organizzazione dell'assistenza sanitaria è una prerogativa delle regioni. In quest'area, la Lombardia è leader: è caratterizzata da una forte combinazione di strutture private e pubbliche create dalle amministrazioni di centrodestra al potere negli ultimi due decenni. Questa regione è il territorio di Silvio ... Leggi su liberoquotidiano La Lombardia conferma le restrizioni sino al 3 maggio a meno di poche eccezioni : ecco quali

