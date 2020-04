La Germania è pronta a riaprire le scuole | “I guariti sono il doppio dei malati”

straneuropa : “Solidarietà e soldi senza condizioni inutili, no all'austerità e alla troika”: la Germania farà la sua parte per l… - LaStampa : I ministri degli Esteri e delle Finanze tedeschi Heiko Maas e Olaf Scholz lanciano dalle colonne della Stampa e di… - MaxFrontini : @firewall76 @CamperVolo @myrthus @BambolaSimona La Corea ha avuto vita facile perchè si è dimostrata pronta, prima… - EgidioOnofrio : @Willi_Shake_01 La tedesca Alan Kurdi dopo quarantena pronta a sbarcare 150 #clandestini , li prende la Germania di… - 140caratteracci : oggi uno mi ha scritto una serie DM che possiamo riassumere con 'La Germania è pronta a invadere l'europa' ... déj… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania pronta

Corriere della Sera

Non vanifichiamo il grande sforzo fatto insieme fino ad ora. Aiutateci restando a casa”: così sul profilo facebook della Polizia di Stato. Ore 11.46 - Germania pronta a riaprire le scuole Ipotesi ...La ong in un tweet parla di quattro gommoni alla deriva con 250 a bordo. Uno si sarebbe rovesciato. Per i 156 della Alan Kurdi pronta la nave quarantena. Poi trasferiti in Germania Numerose persone ...