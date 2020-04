La foto ironica di Usain Bolt sull’importanza del “distanziamento sociale” per il Covid-19 (Di lunedì 13 aprile 2020) Usain Bolt ha pubblicato un tweet ironico per sensibilizzare l'opinione pubblica a rispettare le regole e il "distanziamento sociale" imposto dai governi come misura per arginare la diffusione dei contagi da coronavirus. L'ex campione iridato della velocità ha scelto una foto emblematica che lo riporta indietro nel tempo alle Olimpiadi di Pechino 2008. Leggi su fanpage Diletta Leotta foto ironica - con lo zoom il dettaglio non sfugge ai fan

