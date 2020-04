La Fiera di Milano compie 100 anni: dall’epidemia di influenza spagnola a quella del Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) Oggi è la sede di un ospedale di emergenza decisamente discusso, ma la Fiera di Milano è da cento anni protagonista della vita pubblica cittadina. Fu inaugurata esattamente cento anni fa, il 12 aprile 1920, da Luigi Bizzozzero, presidente del comitato promotore della prima Fiera che si svolgeva lunga i bastioni di Porta Venezia. Il comitato era nato quattro anni prima, nel pieno della prima guerra mondiale, per iniziativa di un gruppo di imprenditori che intendeva dotare Milano di una Fiera campionaria sul modello di quelle già esistenti a Lione e Lipsia. Quando la guerra finì, il progetto venne fermato da un’altra crisi: l’epidemia dell’influenza spagnola che, in un curioso ricorso storico, attanagliava il mondo così come oggi fa il Coronavirus. Ancora oggi non è compiuto il conteggio delle vittime della prima pandemia del ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Terminati i lavori al piano terra dell’ospedale alla Fiera Milano

Ospedale Covid Milano Fiera - il "miracolo" è un flop? Parlano i medici

