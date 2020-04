La Contessa del Wessex | perché è l’arma segreta della Famiglia Reale

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ladelè ormai considerata l’armain questo momento di tumulto. Sophie Rhys-Jones, moglie del Principe Edoardo, ha visto i riflettori accendersi maggiormente su di lei a partire dalla Megxit. Molto legata alla Regina Elisabetta, la 55enne consorte del fratello minore di Carlo, come sottolineato dalla giornalista Victoria Murphy, si è fatta apprezzare grazie soprattutto al suo approccio pacato. Come si può leggere sulle pagine di tabloid come il Daily Mail, diverse persone che hanno lavorato con ladelhanno riferito alla Murphy che Sophie ha la straordinaria capacità di dire ciò che pensa mantenendo toni educati. A elogiare i modimoglie del Principe Edoardo ci ha pensato anche Amanda Pullinger, CEO di 100 Women in Finance. La Pullinger ha descritto Sophie delcome una ...