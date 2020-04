‘La Casa di Carta’, tutto quello che non sapevate sulla serie tv di Netflix! (Di lunedì 13 aprile 2020) La Casa di Carta è ormai un successo internazionale ed è entrata a gamba tesa nell’olimpo delle serie televisive più seguite degli ultimi anni. La quarta parte dell’amatissimo show targato Netflix è stata pubblicata sulla piattaforma lo scorso 3 aprile catalizzando sul colosso streaming l’attenzione del pubblico che, dopo aver divorato la terza stagione condivisa nel luglio scorso, era in trepidante attesa di scoprire il destino di Nairobi e del resto della banda. Insieme alla quarta parte Netflix ha rilasciato a sorpresa anche La Casa di Carta – Il Fenomeno, il documentario ufficiale dello show che svela numerosissime chicche e aneddoti sul cast e sulla produzione dell’amatissima serie tv. Ecco allora qualche curiosità su La Casa di Carta, lo show televisivo che sta facendo impazzire il mondo: L’iconica maschera di ... Leggi su isaechia ‘La Casa di Carta’ - in arrivo il primo libro ufficiale dell’amatissima serie tv : ecco di cosa parlerà

L’eredità in replica - Flavio Insinna : ‘La parola della ghigliottina sarà sempre casa’

“Ho il coronavirus” - la confessione choc di Lisbona - de ‘La casa di carta’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Ladi Carta è ormai un successo internazionale ed è entrata a gamba tesa nell’olimpo delletelevisive più seguite degli ultimi anni. La quarta parte dell’amatissimo show targato Netflix è stata pubblicatapiattaforma lo scorso 3 aprile catalizzando sul colosso streaming l’attenzione del pubblico che, dopo aver divorato la terza stagione condivisa nel luglio scorso, era in trepidante attesa di scoprire il destino di Nairobi e del resto della banda. Insieme alla quarta parte Netflix ha rilasciato a sorpresa anche Ladi Carta – Il Fenomeno, il documentario ufficiale dello show che svela numerosissime chicche e aneddoti sul cast eproduzione dell’amatissimatv. Ecco allora qualche curiosità su Ladi Carta, lo show televisivo che sta facendo impazzire il mondo: L’iconica maschera di ...

poliziadistato : Per una nonna la solitudine per la morte del cane e la quarantena da #COVID?19 stava diventando davvero troppo. Il… - chetempochefa : 'Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio E occhi bendati, su un cielo girato di spalle La pazien… - AlessiaMorani : Sto ascoltando #Salvini al tg2 che continua a dire bugie su bugie: parla di una fantomatica tassa sulla casa e di u… - aledottjcampo : RT @giuliaselvaggi2: Penso a Salvini che dice Italiani chiusi in casa e clandestini liberi di sbarcare,al suo usare la figlia per fare il m… - Tolomanto80 : RT @catlatorre: Ieri sono naufragate decine di persone. Un centinaio ha raggiunto la Sicilia. Il Governo ha chiuso i porti causa coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Casa Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite Corriere della Sera