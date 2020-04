La Casa di Carta, lo spoiler della quinta stagione nei titoli di coda (Di lunedì 13 aprile 2020) Secondo molti appassionati della serie tv spagnola La Casa di Carta, involontariamente (o forse no) è stato dato uno spoiler della quinta stagione nei titoli di coda. Quel dettaglio nei titoli di coda della sigla finale potrebbe essere l’indizio chiave per immaginare come inizierà la prossima stagione. Sembra proprio che sia stata la produzione stessa a voler anticipare qualcosa sui prossimi episodi ma non è chiaro se questo sia stato un gesto intenzionale o meno. La voce che sulle scritte canta “Bella Ciao“, la canzone che fin dall’inizio la banda del Professore ha scelto come simbolo della “resistenza”, è di un personaggio molto noto che nelle ultime due stagioni ha creato un sacco di problemi agli amati rapinatori. Stiamo parlando di Najwa Nimri, ... Leggi su bigodino La Casa di Carta - il nome sbagliato di Denver nella quarta stagione : “Ha mentito a Monica”

‘La Casa di Carta’ - tutto quello che non sapevate sulla serie tv di Netflix!

Jaime Lorente - il Denver de "La Casa di Carta" - su tutte le furie : "La mia privacy violata" (Di lunedì 13 aprile 2020) Secondo molti appassionatiserie tv spagnola Ladi, involontariamente (o forse no) è stato dato unoneidi. Quel dettaglio neidisigla finale potrebbe essere l’indizio chiave per immaginare come inizierà la prossima. Sembra proprio che sia stata la produzione stessa a voler anticipare qualcosa sui prossimi episodi ma non è chiaro se questo sia stato un gesto intenzionale o meno. La voce che sulle scritte canta “Bella Ciao“, la canzone che fin dall’inizio la banda del Professore ha scelto come simbolo“resistenza”, è di un personaggio molto noto che nelle ultime due stagioni ha creato un sacco di problemi agli amati rapinatori. Stiamo parlando di Najwa Nimri, ...

NonnaMaria15 : RT @italy_exit: Ragazzi le limitazioni di libertà decretate da giuseppi sono illegali. C'è bisogno di un giudice per limitare la libertà.… - amikale : @_SpaceJay___ Robe che “la casa di carta” levate proprio! - illusovr : RT @italy_exit: Ragazzi le limitazioni di libertà decretate da giuseppi sono illegali. C'è bisogno di un giudice per limitare la libertà.… - lokibuckys : RT @twostrawlarries: Il fatto che Bella Ciao da una certa generazione sia associata alla fottuta casa di carta invece che all’enormità di t… - boringasfuckk : qual è la vostra coppia preferita ne La casa di carta? Per me Rio e Tokyo...adoro.??????? -