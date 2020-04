La Casa di Carta | il nome sbagliato di Denver nella quarta stagione | “Ha mentito a Monica”

MariaQuattroc10 : RT @Ty_il_nano: Riaprono le librerie. Per chi non fosse pratico sono quei negozi che vendono quei cosi di carta dal profumo meraviglioso co… - loveshepherds_ : Fatemi scegliere tra due personaggi di: -Grey’s anatomy -Game of Thrones -La casa di carta -The Vampire Diaries/Th… - Lorenzomarcon3 : RT @GiorgiaFran: Non mi metterei addosso le felpe di Pull&Bear x La casa di carta con su scritto “Bella ciao” nemmeno se mi pagassero per f… - BallabioDaniele : 32) La Casa di Carta (S4) - martimscared : Ho iniziato a guardare la casa di carta e ci sono tutti quelli di élite praticamente -

Casa Carta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Casa Carta