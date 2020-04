La Casa di Carta: Berlino e Palermo gay e innamorati? I due attori commentano (Di martedì 14 aprile 2020) Berlino e Palermo de La Casa di Carta sono gay? Ovviamente se non avete visto l’ultima stagione e non volete spoiler vi consiglio di chiudere l’articolo, altrimenti buona lettura. Come visto nell’ultima stagione, infatti, Palermo – che è apertamente gay – in un flashback dichiara il proprio amore a Berlino che, dopo aver confessato di amarlo lo bacia in bocca e successivamente si allontana, dichiarando di essere attratto solo dalle donne fisicamente. Berlino e Palermo gay? Ecco direttamente dall’ottava puntata della quarta stagione, il monologo di Berlino dopo aver baciato Palermo: “Tu credi che io non ti ami? Anche io sento che quello che c’è fra noi è straordinario, unico e meraviglioso. E conosco l’amore. Ho avuto cinque mogli. Con nessuna di queste donne ho sentito qualcosa di simile a quello che sento con ... Leggi su bitchyf La Casa di Carta 4 - Pedro Alonso fa una rivelazione su Palermo e Berlino

La Casa di Carta - lo spoiler della quinta stagione nei titoli di coda

La Casa di Carta - il nome sbagliato di Denver nella quarta stagione : “Ha mentito a Monica” (Di martedì 14 aprile 2020)de Ladisono gay? Ovviamente se non avete visto l’ultima stagione e non volete spoiler vi consiglio di chiudere l’articolo, altrimenti buona lettura. Come visto nell’ultima stagione, infatti,– che è apertamente gay – in un flashback dichiara il proprio amore ache, dopo aver confessato di amarlo lo bacia in bocca e successivamente si allontana, dichiarando di essere attratto solo dalle donne fisicamente.gay? Ecco direttamente dall’ottava puntata della quarta stagione, il monologo didopo aver baciato: “Tu credi che io non ti ami? Anche io sento che quello che c’è fra noi è straordinario, unico e meraviglioso. E conosco l’amore. Ho avuto cinque mogli. Con nessuna di queste donne ho sentito qualcosa di simile a quello che sento con ...

ilbarone1967 : RT @italy_exit: Ragazzi le limitazioni di libertà decretate da giuseppi sono illegali. C'è bisogno di un giudice per limitare la libertà.… - Miriam73534267 : Copiato dalla tl ma mi sto annoiando quindi... Fatemi scegliere tra due o più personaggi di: -Elite -Skam Italia -… - StraNotizie : La Casa di Carta: Berlino e Palermo gay e innamorati? I due attori commentano - eosforoslight : Ormai sono in fissa con la casa di carta - Whatadumpp : sprecherò davvero 11.8 GB per la casa di carta in HD? yep, not ashamed -