Juventus, De Ligt: “A Torino per CR7? No, ecco perchè ho scelto la Juve” (Di lunedì 13 aprile 2020) Juventus – In questi giorni di voci di calciomercato si sta parlando spesso anche di Matthijs de Ligt. Alla sua prima stagione alla Juventus il centrale olandese ha stentato, pur migliorando comunque nelle ultime partite. Per l’ex capitano dell’Ajax, però, si è tornato a parlare di una cessione immediata già in estate, con Real Madrid, Barcellona e Manchester United ancora molto interessate. Juventus, le parole di De Ligt A sentire il difensore classe ’99 il futuro è banconero, come trapela dalla sue parole in un’intervista con il canale Youtube ‘Foot Truck’ in cui racconta anche i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Juve: “Non è stato per il colloquio che ho fatto con Cristiano Ronaldo. Ho avuto tempo per decidere tra tutti i club che mi volevano e ... Leggi su juvedipendenza De Ligt : «Vi racconto la prima volta nello spogliatoio della Juventus»

Il suocero di De Ligt : "La Juventus nei giorni del Coronavirus è stata una famiglia per lui"

