Jogging, si può andare a correre in Veneto? Tolto il limite dei 200 m. da casa, fin dove si può arrivare? Zaia lo spiega (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha deciso di togliere il limite dei 200 metri da casa per tutti coloro i quali intendono fare Jogging. Va da sé che, vista la situazione, tutti coloro i quali intendono farsi una corsetta all’aperto devono avere buon senso. Il nuovo limite è stato imposto entro i 4/5 km dalla propria abitazione. In un’intervista, ripresa dal sito de La Stampa, Zaia ha definito tale gesto un atto di fiducia verso i veneti:”Non bisogna allontanarsi di 4 o 5 chilometri, chiedo ai cittadini di usare il buon senso e di tenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. Domattina anche per gli effetti del nuovo decreto governativo sappiamo che ci saranno più persone in giro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown soft che però deve mettere in ... Leggi su oasport Si può fare jogging e correre nell’Italia in zona rossa? Attività motoria vicino all’abitazione - ma dipende dalla Regione

