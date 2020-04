Javier bloccato in quarantena | Ancora difficoltà in amore con Talisa (Di lunedì 13 aprile 2020) Javier è Ancora bloccato in quarantena e non può raggiungere la sua Talisa, che vive lontana da lui e al momento sembra essere divisa tra due ballerini. I ragazzi di Amici 19, come tutti gli italiani, sono in quarantena per il Coronavirus. Questo sta rallentando le loro carriere e non permette loro di avere rapporti … L'articolo Javier bloccato in quarantena Ancora difficoltà in amore con Talisa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Amici - Serale bloccato per Javier Rojas : doccia fredda per il ballerino (Di lunedì 13 aprile 2020)ine non può raggiungere la sua, che vive lontana da lui e al momento sembra essere divisa tra due ballerini. I ragazzi di Amici 19, come tutti gli italiani, sono inper il Coronavirus. Questo sta rallentando le loro carriere e non permette loro di avere rapporti … L'articoloindifficoltà inconproviene da www.meteoweek.com.

moondie_as : @kamyl78 Javier non è bloccato in Italia in teoria,ce l’ha bloccato la produzione???? - kamyl78 : In tutto questo, avete capito che forse sarà proprio javier a partecipare ad amici all stars? Vincenzo de primo è b… - gin_gyal : RT @nah96nah: @cestlaviemacher Javier ormai ha capito che su quel tema è meglio tacere, Nicolai ormai ha superato il maestro e si lancia do… - MariaRo90140382 : RT @nah96nah: @cestlaviemacher Javier ormai ha capito che su quel tema è meglio tacere, Nicolai ormai ha superato il maestro e si lancia do… - Giadahsospesap1 : RT @nah96nah: @cestlaviemacher Javier ormai ha capito che su quel tema è meglio tacere, Nicolai ormai ha superato il maestro e si lancia do… -

Ultime Notizie dalla rete : Javier bloccato Javier bloccato in quarantena | Ancora difficoltà in amore con Talisa MeteoWeek Javier bloccato in quarantena | Ancora difficoltà in amore con Talisa

Ora, però, Javier è triste perché è bloccato in quarantena e non può raggiungerla, mentre lei sembra divisa tra due ballerini. Javier, da quando è finito Amici 19, si è trasferito a casa di Nicolai a ...

Detective Monk: cast e trama episodio 3x13

Ad un passo dalla Finale nella casetta di Amici 19 Javier ha litigato pesantemente con Gaia e Giulia. Cosa è accaduto? Al ballerino è... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...

Ora, però, Javier è triste perché è bloccato in quarantena e non può raggiungerla, mentre lei sembra divisa tra due ballerini. Javier, da quando è finito Amici 19, si è trasferito a casa di Nicolai a ...Ad un passo dalla Finale nella casetta di Amici 19 Javier ha litigato pesantemente con Gaia e Giulia. Cosa è accaduto? Al ballerino è... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...