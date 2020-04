Italexit vicinissima | alla faccia della Merkel | le cifre del sondaggio fanno tremare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'Europa dall'emergenza coronavirus ne uscirà con le ossa rotte. Secondo unrealizzato da Tecnè Poll, l'insoddisfazione dell'Italia nei confronti di Bruxelles, che sugli aiuti economici si è tirata indietro, cresce a dismisura. È esattamente il 49 per cento degli italiani a votare per la cosiddetta. La maggioranza di chi vuole rimanere all'interno dell'Ue è dunque risicata, il 51 per cento. Eppure le brutte notizie per Angela Mekel ed europeisti come lei non finiscono qui: rispetto all'ultima rilevazione del novembre 2018 i contrari all'uscita sono scesi di ben 20 punti percentuali. Insomma, sembra che il rigorismo di un'Europa capitanata da tedeschi e olandesi non piaccia a nessuno, nemmeno al Belpaese.