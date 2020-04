Inps assicura | bonus 600 euro sui conti correnti tra il 15 e il 17 aprile

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Governoche gli uffici die banche sono al lavoro senza sosta per velocizzare l’iter di attuazione delle misure del Governo per contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia di coronavirus. “Quasi 4 milioni di istanze” sono state presentate per ilda 600per gli autonomi, “l’ne ha già liquidate oltre 1 milione enuerà fino a martedì: verranno pagate neicon valuta dal 15al 17.L’sta raccogliendo le domande che iniziano ad arrivare dalle Regioni per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, si legge in una nota del governo in cui si precisa che al momento sono 11 le Regioni che stanno provvedendo all’invio dei dati. E’ già in corso il pagamento da parte dell’della cassa in deroga delle prime Regioni.Il 15...