In Spagna sicuri: accordo ECA-UEFA per il calendario di Champions ed Europa League (Di lunedì 13 aprile 2020) Cadena Ser ha annunciato che ECA e UEFA hanno trovato l’accordo per la ripresa di Champions ed Europa League Champions ed Europa League, si riparte? Secondo quanto riferito da Cadena Ser, UEFA ed ECA avrebbero raggiunti un’intesa per la ripresa del calcio europeo, dunque per la ripresa delle due coppe. Le novità: gara secca a partire dai quarti di finale e in campo neutro. Niente andata e ritorno per quarti di finale e semifinale, in modo da chiudere l’annata europeo nel giro di due settimane, ad agosto. I giocatori poi avrebbero tre settimane di vacanze e la stagione 2020/2021 potrebbe così iniziare a settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 In Spagna sicuri : Lautaro Martinez è molto vicino al Barcellona

Dalla Spagna sicuri : il Barcellona ha bloccato Lautaro Martinez

In Spagna sicuri - Cristiano Ronaldo infuriato coi compagni della Juve vuole l’addio : cosa sappiamo (Di lunedì 13 aprile 2020) Cadena Ser ha annunciato che ECA ehanno trovato l’per la ripresa dieded, si riparte? Secondo quanto riferito da Cadena Ser,ed ECA avrebbero raggiunti un’intesa per la ripresa del calcio europeo, dunque per la ripresa delle due coppe. Le novità: gara secca a partire dai quarti di finale e in campo neutro. Niente andata e ritorno per quarti di finale e semifinale, in modo da chiudere l’annata europeo nel giro di due settimane, ad agosto. I giocatori poi avrebbero tre settimane di vacanze e la stagione 2020/2021 potrebbe così iniziare a settembre. Leggi su Calcionews24.com

MomentiCalcio : In #Spagna sono sicuri: coppe europee ad #agosto - mila_lucisano : @FraToppi @BiRaskolnikov @GiuseppeConteIT Io mi chiedo come ci si possa sentire sicuri all'idea che si torni alla '… - bickster75 : @alexbarbera Siamo sicuri che la Spagna ???? non si stia prendendo troppi rischi? Considerando che hanno un numero di… - corgiallorosso : #Pedro, in Spagna sicuri: la #AsRoma c’è ma occhio al #BetisSiviglia - CalcioNews24 : In Spagna sicuri: Lautaro Martinez è molto vicino al Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna sicuri In Spagna sicuri: Lautaro Martinez è molto vicino al Barcellona Calcio News 24 Uefa, arriva l’intesa con l’ECA per le date delle coppe

Dalla Spagna sono sicuri che l’ECA e la UEFA abbiano trovato l’accordo sulle modalità di gioco di Champions ed Europa League Campo neutro, gara secca e porte chiuse, tutto ciò in agosto: queste sono ...

In Spagna sicuri: accordo ECA-UEFA per il calendario di Champions ed Europa League

Cadena Ser ha annunciato che ECA e Uefa hanno trovato l’accordo per la ripresa di Champions ed Europa League Champions ed Europa League, si riparte? Secondo quanto riferito da Cadena Ser, UEFA ed ECA ...

Dalla Spagna sono sicuri che l’ECA e la UEFA abbiano trovato l’accordo sulle modalità di gioco di Champions ed Europa League Campo neutro, gara secca e porte chiuse, tutto ciò in agosto: queste sono ...Cadena Ser ha annunciato che ECA e Uefa hanno trovato l’accordo per la ripresa di Champions ed Europa League Champions ed Europa League, si riparte? Secondo quanto riferito da Cadena Ser, UEFA ed ECA ...