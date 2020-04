IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 14 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 13 aprile 2020)de Ildi martedì 14:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4,di martedì 14Pepe el Seco, ovvero il comandante del gruppo di terroristi che ha messo a soqquadro la stazione di Munia, fa una scelta tra i prigionieri e libera le persone più umili, trattenendo invece coloro che manifestano un aspetto più curato e signorile (in modo da usare questi ultimi per mediare con il governo). A restare prigionieri, tra gli altri, sono Rosa, Marta e Adolfo… Inigo chiede a Tomas di scrivere una lettera di raccomandazione per il nipote di un dipendente, in maniera tale che possa frequentare l’università… Don Ignacio ha paura che il governo intenda usare la forza e finisca per irrompere nella stazione; l’uomo, in particolare, teme una sparatoria che faccia ...