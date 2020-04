Il Segreto Anticipazioni puntata del 14 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

Martedì 14 – L'angoscia di Carolina: Carolina non riesce ad avere un minimo di lucidità in questo momento al solo pensiero di doversi dividere dall'uomo che ama. Di contro Manuela cerca di starle vicino ma senza alcun risultato. La donna è preoccupata soprattutto del fatto che possa essersi messo nei guai insieme ad Ignacio. I due non hanno mai nascosto le loro idee rivoluzionarie. Contemporaneamente nella cava Adolfo va in crisi e teme che non vedranno mai la luce del sole. Infine Manuela scopre di avere molto in comune con Tomas arrivando perfino a baciarlo, ma con il terrore che Matias possa tornare da un momento all'altro.