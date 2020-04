Il rito dei ‘fujenti in diretta Facebook. Santuario blindato (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopana Napoli – Ha atteso da solo, attorniato da forze dell’ordine e volontari della protezione civile, che le porte del Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia si aprissero alle tre in punto, col suono delle campane a festa, per percorrere, sempre solo, la navata della chiesa fino all’altare dove si e’ tolto le scarpe per arrivare all’immagine sacra della Vergine e deporre ai suoi piedi un cero, la fascia dei ‘fujenti’ ed un mazzo di fiori. E’ cominciato cosi’ il 569esimo pellegrinaggio alla Madonna dell’Arco, il primo in assenza di fedeli, ma in diretta Facebook, con il priore del Santuario, padre Alessio Romano, che ha sostituito da solo le centinaia di migliaia di fedeli, i cosiddetti ‘fujenti’ che ogni anno arrivano scalzi davanti all’immagine sacra. ... Leggi su anteprima24 4 maggio - il nodo dei “40 metri quadri” : il ritorno alla normalità? Solo balle : ecco le regole

Presidenza del Consiglio dei Ministri : ritorno alla normalità previsto per il 21 Aprile 2021 – il Fake cambia forma

La spedizione dei Fotolibri di Google Foto ritorna gratis per alcuni giorni (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopana Napoli – Ha atteso da solo, attorniato da forze dell’ordine e volontari della protezione civile, che le porte deldella Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia si aprissero alle tre in punto, col suono delle campane a festa, per percorrere, sempre solo, la navata della chiesa fino all’altare dove si e’ tolto le scarpe per arrivare all’immagine sacra della Vergine e deporre ai suoi piedi un cero, la fascia dei ‘fujenti’ ed un mazzo di fiori. E’ cominciato cosi’ il 569esimo pellegrinaggio alla Madonna dell’Arco, il primo in assenza di fedeli, ma in, con il priore del, padre Alessio Romano, che ha sostituito da solo le centinaia di migliaia di fedeli, i cosiddetti ‘fujenti’ che ogni anno arrivano scalzi davanti all’immagine sacra. ...

ApolideL : @eroilroscio Foto scattata di nascosto dei genitori che stanno tranquillamente aspettandolo nella camera da pranzo… - InvictusNon : RT @santini1965: #Coronavirus, #Bergoglio rinuncia al rito del '#Resurrexit'(il cuore della #Pasqua #cristiana )in compenso risponde al lea… - MarcoM17375606 : RT @santini1965: #Coronavirus, #Bergoglio rinuncia al rito del '#Resurrexit'(il cuore della #Pasqua #cristiana )in compenso risponde al lea… - massimosab : RT @santini1965: #Coronavirus, #Bergoglio rinuncia al rito del '#Resurrexit'(il cuore della #Pasqua #cristiana )in compenso risponde al lea… - Alex70Fa : RT @santini1965: #Coronavirus, #Bergoglio rinuncia al rito del '#Resurrexit'(il cuore della #Pasqua #cristiana )in compenso risponde al lea… -