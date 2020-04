Il Papa telefona alla suora medico impegnata contro il Covid | “Grazie per ciò che fa”

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sabato notte,vigilia di Pasqua,Francesco hato a suor Angel Bipendu Nama Kalela,in servizio presso la guardia medica di Villa d'Almè, nella Bergamasca, per ringraziare lei e i suoi colleghi medici del lavoro svolto: "Vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede", ha detto il Pontefice.