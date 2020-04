Il miracolo dell’Ospedale Fiera Milano | solo tre pazienti ma anche un profilo Twitter

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dell’Ospedalee dei 12/24 posti allargabili fino a 53 previsti oggi dalla struttura che secondo Attilio Fontana ne doveva ospitare 600 abbiamo già parlato. Lo abbiamoconfrontato con le esperienze di Bergamo (sempre in Lombardia) e Napoli, dove si sono messe in piedi (o verranno messe in piedi a breve) strutture senza strombazzamenti e conferenze stampa con assembramento. Sappiamoche la Giunta Lombarda ha avuto un piccolo problema di reperimento dei medici e i dueospitati all’inizio sono nel frattempo diventati tre. Però l’ospedalediha nel frattempo aperto une una pagina facebook, che in effetti sono necessari per pubblicizzare l’iniziativa… Il primo video hostato è però un contributo molto bello: è la presentazione dei medici, degli infermieri e dei ...