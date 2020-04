Il grande calcio torna in campo (ma da casa) per beneficenza

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 aprile 2020) Mentre il campionato è ancora fermo per l’emergenza sanitaria nazionale, ilin tv con uno speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti a sfidarsi dal proprio divano di, col joypad in mano, per una nobile causa. United per l’Italia, torneo virtuale con campioni veri, è l’iniziativa promossa dalla UNITED ONLUS, una sfida eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da Covid-19. Come si svolge il torneo e come vederlo Per la prima volta in assoluto calciatori professionisti si sfidano su FIFA in modalità Pro Club e in diretta TV, per rendere ancora più speciale un’occasione solidale di svago e divertimento, nel giorno di Pasquetta, in compagnia dei propri beniamini. Tre partite da ...