Il coronavirus non ha fermato il terrorismo in Africa (Di lunedì 13 aprile 2020) Al momento il coronavirus non ha rappresentato un viatico per interrompere la tensione nel Sahel e nell'Africa sub sahariana. Chi si aspettava una minore attività dei gruppi terroristici nell'area dopo l'esplosione della pandemia a livello globale, ha dovuto ricredersi: Stato Islamico ed Al Qaeda, al contrario, hanno continuato nelle loro azioni. Ed anzi, i gruppi jihadisti Africani oggi più che mai sono apparsi molto attivi ed hanno ingaggiato vere e proprie battaglie con gli eserciti di molti Paesi della regione. Il pericolo legato alla presenza islamista in Africa dunque, è ancora più marcato. "Il coronavirus è un soldato di Allah" A giudicare da quanto trapelato dalla galassia jihadista, la comparsa del virus che sta bloccando tutte le potenze più importanti sta in questo momento dando maggior vigore ...

