Il Coronavirus non colpisce solo i polmoni: osservati sintomi inediti, danni anche al cuore e al cervello, sospetti geloni tra i bambini (Di lunedì 13 aprile 2020) Del Coronavirus si conosce ancora poco, mentre la comunità scientifica opera senza sosta per comprendere quanto più possibile della malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il nuovo Coronavirus sembra non colpire solo i polmoni, ma potrebbe prendere di mira anche altri organi – dal cervello al cuore e la pelle – e manifestarsi con sintomi diversi. Aumentano infatti le segnalazioni in tal senso e primi studi indicano come il SarsCov2 possa avere pure delle manifestazioni meno comuni e, al momento, meno conosciute. Sono gia’ vari i casi che, ad esempio, indicano un possibile collegamento tra questo virus ed il cervello. Il Coronavirus potrebbe cioe’ dare problemi neurologici, anche prima della comparsa dei sintomi respiratori: ictus, convulsioni, delirio sono tra i sintomi registrati in diversi casi clinici nel mondo e anche in Italia. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 102.000 i positivi in Italia. Di Maio : “L’Ue non ha mostrato solidarietà” – DIRETTA

Senza un occhio di riguardo non possiamo reggere la loro concorrenza». Lo sfogo è di Anton Francesco Albertoni, già presidente del settore nautica di Confindustria e titolare della Velerie San Giorgio

con i familiari che non hanno nemmeno potuto celebrare i funerali dando l'ultimo abbraccio ai propri cari, deceduti in seguito alle complicazioni dovute al COVID-19. Celebrazioni pasquali vietate

