Il Coronavirus in Italia: perché il Nord è più colpito del Centro-Sud (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Coronavirus in Italia: perché il Nord è più colpito del Centro-Sud In Italia il Coronavirus si è diffuso, almeno finora, molto più al Nord che al Centro-Sud. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni più colpite dalla pandemia, mentre dal Lazio in giù il numero dei casi registrati è più limitato. Fino ad oggi non si sono verificate le preoccupazioni espresse nelle scorse settimane da più parti sull’ipotesi che il Covid-19 potesse propagarsi nel Mezzogiorno, dove le strutture sanitarie sono meno avanzate. Ma perché il Coronavirus si è diffuso più al Nord che al Centro-Sud? Un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università di Catania ha provato a rispondere a questa domanda. I risultati dello studio non forniscono una risposta univoca, ma analizzano una serie di ... Leggi su tpi Coronavirus aggiornamenti Italia/ Ultime notizie : Spallanzani Roma - +165 ricoveri

Coronavirus - gli italiani sono rimasti a casa. Su 795.000 controllati nel weekend - sanzioni solo per il cinque per cento

Battaglia contro il Coronavirus - brevettata una cura da un veterinario italiano : gli Stati Uniti la stanno già mettendo in pratica (Di lunedì 13 aprile 2020) Ilin: perché ilè piùdel-Sud Inilsi è diffuso, almeno finora, molto più alche al-Sud. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni più colpite dalla pandemia, mentre dal Lazio in giù il numero dei casi registrati è più limitato. Fino ad oggi non si sono verificate le preoccupazioni espresse nelle scorse settimane da più parti sull’ipotesi che il Covid-19 potesse propagarsi nel Mezzogiorno, dove le strutture sanitarie sono meno avanzate. Ma perché ilsi è diffuso più alche al-Sud? Un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università di Catania ha provato a rispondere a questa domanda. I risultati dello studio non forniscono una risposta univoca, ma analizzano una serie di ...

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - Corriere : Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile - arcangeloroc : Gran post di @alranel che spiega molto bene l'alleanza tra Google e Apple per tracciare i contagi - lu_fer1975 : RT @CarloCalenda: Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verificare… -