Il coronavirus fa strage di anziani alla casa di riposo di Scandiano video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 aprile 2020) Drammadiil “Parco” di. Il paese della provincia di Reggio Emilia si è trovato ad affrontare una situazione difficile e complicata. Come denuncia il Tg2 in un servizio, ilha bussato alle porte della struttura il 28 di marzo. All’inizio ci sono stati due casi dicon una febbre leggera, poi si è sviluppato un terzo caso. A quel punto sono stati sottoposti a tampone tutti gli ospiti. Ed ecco la drammatica sorpresa: 34 i positivi al test su 54 presenze. Un’onda di contagio che nel giro di pochi giorni si porterà via sei. «Dal 3 marzo – ha detto nel servizio del Tg2 il sindaco Matteo Nasciuti – è partita l’ordinanza che non si può visitare più nessuno ospite. Essendo una residenza anche la predisposizione ...