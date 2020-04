Il coronavirus durerà sette anni: la presunta profezia di Papa Giovanni XXIII (Di lunedì 13 aprile 2020) Il coronavirus durerà sette anni: la presunta profezia di Papa Giovanni XXIII Fase 2, ripresa, riaperture: l’Italia – alle prese con l’emergenza coronavirus – non parla d’altro. Eppure c’è chi si è messo l’anima in pace: dovremmo convivere con il Covid-19 ancora per sette anni. Lo sostiene un libro che nelle ultime settimane è tornato a girare tra le mani di esoterici, occultisti e illuminati di ogni fratellanza. Si tratta de “Le profezie di Papa Giovanni”, controverso volume uscito nel 1976 a firma di Pier Carpi (quindi non scritto direttamente dal Papa buono, Giovanni XXIII), ancora presente nel catalogo delle Edizioni Mediterranee. Tra le presunte profezie attribuite ad Angelo Roncalli (il Papa buono), consegnate all’autore da un misterioso “grande vecchio” alla rocca di San Leo, ... Leggi su tpi Il coronavirus durerà sette anni. Lo dicono le profezie di Papa Giovanni

