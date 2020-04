“Il Coronavirus diventerà un’influenza stagionale e non servirà neanche il vaccino”: così l’esperto spiega l’evoluzione della pandemia (Di lunedì 13 aprile 2020) Come si evolverà la pandemia di Coronavirus? Giulio Tatto non ha dubbi: diventerà una normalissima influenza stagionale. Il virologo, di fama mondiale, allievo di Albert Sabin, padre del vaccino contro la poliomelite, ha le idee chiare come spiega attraverso un’intervista pubblicata dal “Quotidiano del Sud di Salerno-L’ALTRAVOCE della tua Città”. L’esperto negli anni ’70 isolò il virus respiratorio sinciziale nei bambini, causa di un’epidemia chiamata del “male oscuro”. “Le mascherine forse è meglio che le mettano certi virologi per non dire troppe stupidaggini in televisione”. Asserisce. E si lascia andare a delle considerazioni davvero interessanti. Cosa potrebbe succedere dunque? “Si potrebbero verificare diversi scenari. Potrebbe accadere quello che ... Leggi su meteoweb.eu Oms : “Il Coronavirus è 10 volte più letale dell’influenza del 2009 - necessario un vaccino per interrompere la pandemia”

OMS : “Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Gallera sottolinea : “Il problema è ancora ben presente in Lombardia” (Di lunedì 13 aprile 2020) Come si evolverà la pandemia di? Giulio Tatto non ha dubbi: diventerà una normalissima influenza. Il virologo, di fama mondiale, allievo di Albert Sabin, padre del vaccino contro la poliomelite, ha le idee chiare come spiega attraverso un’intervista pubblicata dal “Quotidiano del Sud di Salerno-L’ALTRAVOCE della tua Città”. L’esperto negli anni ’70 isolò il virus respiratorio sinciziale nei bambini, causa di un’epidemia chiamata del “male oscuro”. “Le mascherine forse è meglio che le mettano certi virologi per non dire troppe stupidaggini in televisione”. Asserisce. E si lascia andare a delle considerazioni davvero interessanti. Cosa potrebbe succedere dunque? “Si potrebbero verificare diversi scenari. Potrebbe accadere quello che ...

repubblica : Roma, Forza Nuova tenta il blitz contro le norme anti coronavirus: militanti bloccati e identificati - Capezzone : Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo r… - reportrai3 : Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l’Europa… - biondifil : RT @reportrai3: Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l’Europa cercherà… - SardoneSilvia : Loro sono Giorgio e Rosa, sposati da 52 anni. Lui è ricoverato a Cremona per #coronavirus dal 17 marzo. Qualche gio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Coronavirus, Toti: «In Liguria riapriamo alcuni cantieri» Corriere della Sera