Il Commissario Montalbano | replica Il gatto e il cardellino | trama | cast e streaming

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 aprile 2020) IlIle ilOggi, lunedì 13 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ilcon lade Ile il. Celebre film tv con Luca Zingaretti, per la regia di Alberto Sironi, molto amato dal pubblico italiano e non solo. Ma qual è ladell’episodio de Il, Ile il? Di cosa parla? E il? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.A Vigàta nell’arco di pochi giorni tre vecchiette vengono assalite da un ladro su una moto con il casco, che spara ma non riesce mai a uccidere. Il, dopo qualche indagine, scoprirà che sparava a salve solo per creare dei precedenti per uccidere poi veramente una ricca signora. Questa signora teneva molto a cuore il suoe il, ...