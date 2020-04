Il Commissario Montalbano in tv a Pasquetta | la replica di Il Gatto e il Cardellino

(Di lunedì 13 aprile 2020) Anche il giorno di, Rai1 non lascia orfani i suoi telespettatori. Torna Ilin tv con ladi Ile il, andato in onda per la prima volta il 18 novembre 2002.Tratto dall’omonimo racconto incluso nella raccolta “Gli arancini di” di Andrea Camilleri (Mondadori editore) e da “Una gigantessa dal sorriso gentile” della raccolta “Un mese con”, l'episodio vede ilindagare sul caso di tre donne anziane aggredite da un ladro.A Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Il ladro punta le sue vittime, vecchiette che si stanno recando a messa, le ferma puntando la pistola. Poi si fa consegnare la borsetta, e infine sparisce, sparandole e mancandole di striscio. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico e integralista, ...

focontini : @_Carabinieri_ Al quindicesimo secondo, mi sembra di vedere Punta Secca… se è così, sono contento che il commissari… - SMSNEWSOFFICIAL : Torna il Commissario Montalbano su Rai1 con il film “Gatto e cardellino” - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_RAI1 13_APR_2020, 21:25 Il Commissario Montalbano su Rai1 con “Gatto e cardellino”|Luca Zingaretti alle prese con sc… - zazoomblog : Il Commissario Montalbano- Anticipazioni 13 aprile: Mimì Augello si sposa! (Replica) - #Commissario #Montalbano- - MusicStarStaff : CS_RAI1 13_APR_2020, 21:25 Il Commissario Montalbano su Rai1 con “Gatto e cardellino”|Luca Zingaretti alle prese co… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Gatto e cardellino è uno dei primi film della serie de Il Commissario Montalbano: ecco dove è stato girato e di cosa parla. Era il 18 novembre 2002 quando, per la prima volta, arrivava in TV Gatto e ...Appuntamento da non perdere con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano” in prima serata su RaiUno: ecco tutte le curiosità del 13 aprile Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 13 aprile, ...