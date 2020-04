Il Commissario Montalbano Gatto e Cardellino streaming e trama stasera in tv

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ilva in ondain tv lunedì 13 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2019 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco, alcune curiosità e dove vederlo in. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TVE REPLICA IlNel giro di pochi giorni, a Vigàta tre vecchiette vengono aggredite da un ladro su una moto e con il casco. Questi spara, ma non riesce ad uccidere. L’uomo infatti, come scopre in seguito il nostro, sparava a salve con lo scopo di creare precedenti e uccidere in seguito una ricca signora. Questa teneva molto a cuore i suoi due animaletti domestici, une un. Proprio grazie a questi due,svela come sono andate ...