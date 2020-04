IL COMMISSARIO MONTALBANO Anticipazioni 13 aprile | 3 vecchiette sfortunate Replica

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il132020, insu Rai 1. Trevengono assalite da uno scippatore in moto, ma...

RaiUno : Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Riuscirà il nostro amato… - Raicomspa : Questa sera si torna a Vigata per l'episodio de Il Commissario #Montalbano 'Gatto e cardellino' tratto dall'omonimo… - luanaima : Noo non mi dica niente commissario, ci voglio arrivare da solo #Montalbano - MammaNunmat64 : RT @pulcepalma: Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano e quando voleva capire una cosa, la capiva.… - luanaima : Luca Zingaretti .. un giovane commissario ?????? #Montalbano -

Ultime Notizie dalla rete : COMMISSARIO MONTALBANO

Tocca a Montalbano risolvere i casi. Nel commissariato di Vigata c’è una novità, Augello sta per sposarsi e quindi andrà in licenza. Al suo posto, dalla questura di Montelusa, hanno distaccato la ...Il Commissario Montalbano ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 13 aprile 2020, con un episodio del passato. Si tratta di Gatto e cardellino, una puntata trasmessa per la prima volta 18 ...